Cercle Brugge verkoopt aanvaller aan Spaanse tweedeklasser

Cercle Brugge en het Spaanse CF Fuenlabrada zijn tot een akkoord gekomen met betrekking tot de definitieve overgang van aanvaller Aboubakary Kante (26).

Abou Kante ondertekende in juni 2019 een contract voor drie seizoenen bij Cercle. In augustus volgde een uitleenbeurt aan FC Le Mans. Bij de Franse tweedeklasser kwam Kante in totaal 20 keer in actie en scoorde hij 5 doelpunten.

Nu maakt Kante definitief de overstap naar de Spaanse tweede klasse: bij CF Fuenlabrada ondertekende hij een contract voor 3 seizoenen.