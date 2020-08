Lukaku reageert na verloren finale: "Wat gebeurd is, heeft me kwaad gemaakt"

Voor Romelu Lukaku is de verloren Europa League-finale tegen Sevilla een wedstrijd om snel te vergeten. Hij kon wel scoren, maar maakte ook de owngoal die later het winnende doelpunt bleek te zijn voor Sevilla. Op Twitter heeft hij nu gereageerd.

"Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken voor alles wat jullie al gedaan hebben en betekenen voor mezelf en mijn familie", opent Lukaku het bericht. "We zijn dit jaar enorm gegroeid als team en het is een eer om een voor een club te spelen waarvan ik als kind al hield", klinkt het.

Lukaku was na de verloren finale blijkbaar heel teleurgesteld. Hij bleef in de kleedkamer en kwam zijn medaille zelfs niet ophalen. "Wat er gebeurd is in de finalle, heeftme kwaad gemaakt. Maar ik heb het noot makkelijk gehad in mijn leven en deze ervaring zal me sterker maken. Eén ding is zeker: Inter is niet dood en deze ervaring zal ons sterker maken als team! Er is eenheid en we zijn op de goeie weg. De fans wil ik bedanken voor hun steun tijdens elke wedstrijd. Ik stel de berichten die ik krijg erg op prijs. We zullen terugkomen, forza Inter!", luidt het bericht.