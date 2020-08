Hannes Wolf tevreden met Genkse prestatie: "Spelen we meer open, dan verliezen we de wedstrijd"

Standard en Racing Genk speelden zondagmiddag gelijk na een erg matig schouwspel. Desondanks was Hannes Wolf, de Duitse T1 van de Limburgers, best tevreden met wat zijn ploeg op de mat bracht.

Racing Genk gaf nauwelijks kansen weg, tot groot jolijt van Hannes Wolf. "Beide ploegen speelden erg georganiseerd. Vanuit dat perspectief ben ik dan ook echt tevreden met onze prestatie. We gaven amper iets weg. Uit deze wedstrijd kan ik erg veel positieve zaken halen, vooral op organisatorisch vlak, en ook qua mentaliteit. Ik zag vandaag een heel stabiel Racing Genk aan het werk."

Op offensief vlak liep het dan weer minder vlot voor Racing Genk, dat met Dessers en Onuachu in de aanval begon. "Ik zag veel beweging via Ito en Bongonda. En via Onuachu kwamen we vaak onder de druk uit. Maar het klopt dat de laatste pass te vaak ontbrak. We speelden iets te geforceerd."

Dat een topmatch niet meer spektakel verdient dan wat we vanmiddag te zien kregen, is voor Wolf niet van belang. "Ik begrijp dat supporters liever een 3-3 zien (lacht). Maar als we hier vandaag open en bloot voor de aanval kiezen, dan stappen we wellicht als verliezer van het terrein", besluit de T1 van Racing Genk.