Arsenal rondt komst dubbele defensieve versterking definitief af

Arsenal heeft de komst van Pablo Mari en Cedric Soares definitief afgerond.

De twee speelden sinds januari al op huurbasis bij de club, maar nu maken de verdedigers definitief de overstap.

Pablo Mari komt over van Flamengo. De voormalige stopper van Villareal kwam amper drie keer in actie, maar dat was voor de Argentijn voldoende om de technische staff te overtuigen.

Cedric Soares komt dan weer over van Southampton en kent de Premier League als geen anders. De Portugees international diende als back-up van Hector Bellerin en kwam vijf keer in actie.