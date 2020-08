Chelsea-huurling neemt bij debuut bij Cercle schitterende start: "Ik doe zo meteen vertrouwen op"

Vorig seizoen leende Chelsea hem nog uit aan het Nederlandse Roda JC, nu aan Cercle Brugge. De Vereniging zou wel eens heel wat kunnen hebben aan de 21-jarige spits. Ugbo wist bij zijn debuut meteen te scoren en leverde zo zijn bijdrage aan de zege in Mechelen.

"Het is goed hem dat hij een nieuwe start kan nemen, met een goeie goal", vertelt trainer Paul Clement over de aanwinst. "Hij is een goede aanvaller, dat zie je aan hoe hij naar de eerste paal loopt bij zijn doelpunt. Hij hinkt wel nog wat achter qua fitheid. Het is goed dat hij al zestig minuten in de benen heeft. Normaal ging Mbenza spelen en zou Ugbo op de bank starten."

Dat bleek niet mogelijk. Door omstandigheden zal Ugbo sneller dan verwacht veel speelminuten moeten krijgen in de spits. "Mbenza heeft een blessure aan zijn bekken, dat is vrijdag duidelijk geworden. Hij had wat irritatie en we hebben dan een scan laten nemen. Het is niets al te ernstig, maar hij zal even out zijn."

Is Ugbo nu vertrokken voor een uitstekend seizoen bij Cercle? "Het was nog maar mijn eerste wedstrijd", houdt de youngster de voeten op de grond. "Ik wil de ploeg helpen en doe zo wel meteen vertrouwen op." Een passage in België volgt dus zijn avontuur in Nederland op. Waarom juist België? "Geen reden in het bijzonder. Ik wilde gewoon blijven leren op het hoogste niveau, buiten Engeland."

De manier waarop hij scoorde, met de juiste loopactie op het juiste moment, is wel typisch voor Ugbo. "Ik werk daar de hele tijd aan. Ik ben altijd bereid om een sprintje te trekken. Je zult niet altijd bij de bal geraken, maar je moet wel die inspanning doen."