Antonio Conte trekt naar rechtbank, nadat hij voor 30 miljoen euro werd opgelicht

Opvallende verhaal vanuit Engeland. Antonio Conte is er tijdens zijn periode als trainer van Chelsea voor 30 miljoen euro opgelicht.

Het bedrog is aan het licht gekomen en de Italiaanse coach heeft dan ook gerechterlijke stappen ondernomen. Conte eist de 30 miljoen euro die hem beloofd werd van de Italiaanse zakenman, Massimo Bochicchio.

Conte kent Bochicchio van in zijn tijd in Londen. De twee woonden er in dezelfde buurt. Bochicchio overtuigde Antonio Conte om te investeren in Kidman Asset Management met de belofte een enorme winstmarge te boeken. Dat bedrijf zou samenwerken met de Britse bank HSBC, die als garantie dienden voor de investering van Conte.

Maar HSBC, waar Bochicchio voor gewerkt had, ontkent dat het ooit met het bedrijf Kidman heeft samengewerkt. Die papieren bleken vervalst te zijn door Bochicchio. Toen de autoriteiten Bochicchio wouden opzoeken, bleek zijn verblijfplaats ook vervalst te zijn.

Ondertussen zijn de activa van de Italiaanse zakenman al bevroren, net als een rekeing waar 52 miljoen euro opstaat. De rechtbank eist dat Bochicchio Conte de beloofde 30 miljoen euro betaald.