Engelse bondscoach Southgate grijpt dan toch in en zet Maguire uit selectie

Harry Maguire is door bondscoach Gareth Southgate uit de selectie van Engeland gezet. Dinsdag werd de verdediger van Manchester United door een Griekse rechtbank veroordeeld voor meerdere strafbare feiten.

Maguire werd opgepakt na een vechtpartij en werd dinsdag schuldig bevonden aan zware mishandeling, poging tot omkoping, geweld tegen politie-agenten én belediging van ambtenaren in functie. Zijn celstraf van 21 maanden werd wel omgezet in voorwaardelijk omdat het zijn eerste overtreding is.

Toch heeft bondscoach Southgate ingegrepen. Hij heeft de Man United-aanvoerder uit de selectie gezet voor de Nations League-wedstrijden tegen IJsland en Denemarken. Hij werd eerst wel opgeroepen omdat hij een ander verhaal aan Southgate vertelde. Na zijn veroordeling vond de Engelse bondscoach het blijkbaar toch ongepast.