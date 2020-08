Rivaldo laat zich uit over Lionel Messi: "Manchester City is de beste optie"

Het is ongetwijfeld het nieuws van deze zomer. Lionel Messi heeft aan FC Barcelona laten weten dat hij de club deze zomer wil verlaten. Heel wat ploegen toonden meteen interesse, maar wat zal er gebeuren?

Als Lionel Messi Barcelona zou verlaten, zou het Manchester City van Pep Guardiola volgens Rivaldo zijn beste keuze zijn.

"Manchester City is misschien wel de beste optie voor hem. Hij is 33 jaar oud, maar zijn kwaliteit en talent zijn onbetwistbaar en ik denk dat hij nog een paar jaar op het hoogste niveau kan gaan spelen," zei de Braziliaan bij Betfair. "Pep Guardiola kent de kwaliteiten van Leo Messi heel goed en zou al snel een manier vinden om hem in zijn team te integreren en er het beste van te maken. Ik kan mij goed voorstellen dat Guardiola zijn team om hem heen bouwt. Zijn talent stelt hem in staat om het verschil te maken in elke positie en op elk moment. Ik weet zeker dat hij zijn team zou laten winnen in de Premier League," concludeerde de Ballon d'Or-winnaar van 1999.