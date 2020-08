Schrikken in Johan Cruyff ArenA: Blind met een gil naar de grond, defibrillator doet zijn werk

Daley Blind ging gisterenavond in de oefenmatch tegen Hertha Berlijn weer tegen de grond. De Ajax-verdediger had eerder al last van de hartspier, maar deze keer deed de defibrillator meteen zijn werk.

Uiteraard iedereen in opperste vorm van allertheid, want Blind heeft eerder al problemen gehad aan de hartspier. Vorig jaar in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia gebeurde al eens hetzelfde en werd hij gediagnosticeerd met een hartspierontsteking. Er werd een defibrillator ingebouwd en die ging nu onmiddellijk aan het werk. Dokters schoten meteen ter hulp toen hij met een gil naar de grond ging, maar hij kon achteraf gewoon van het veld wandelen. "Zijn defibrillator is afgegaan", vertelde Ajax-coach Erik ten Hag. "Daarna voelde Daley zich weer goed. Morgen wordt hij onderzocht. Een cardioloog zal alles uitlezen en dan moeten we even afwachten wat de resultaten zijn."