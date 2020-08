'Standard of Gent? Jonge Belg en belofte-international is het toptarget van ... Napoli'

Hij is al even dé sensatie en dat heeft ook vele ploegen wakker gemaakt, waar nu ook Napoli mag bij worden gerekend.

Mike Tresor Ndayishimiye (Willem II) staat in de belangstelling van Napoli. Na een seizoen met 12 goals en 6 assists in de Eredivisie is hij hét uithangbord van de club uit Tilburg geworden. Dat weet alvast Tuttomercatoweb.

Zeven miljoen euro?

Standard en Gent toonden al interesse, maar kwamen voorlopig van een kale reis terug. Bij Willem II willen ze meer dan vijf miljoen euro voor de jeugdinternational vangen - ze zouden op zo'n zeven miljoen azen.

Ndayishimiye is een jeugdproduct van Anderlecht, maar ligt nog tot 2023 onder contract bij Willem II en dus moet er boter bij de vis komen.