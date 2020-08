Zal Koeman ooit een wedstrijd van Barça coachen? 'Er staat een héél opmerkelijke clausule in zijn contract'

Ronald Koeman heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij FC Barcelona. Al is er een belangrijke voorwaarde. Er staat immers een héél belangrijke clausule in de overeenkomst.

Een contract is in de voetbalwereld sowieso een vodje papier. Maar FC Barcelona heeft geen zin om nog eens in de buidel te tasten als Ronald Koeman zou worden ontslagen.

Het contract van de Nederlandse coach kan na de voorzittersverkiezingen namelijk verticaal worden geklasseerd. Dat weet Marca. En in de gegeven omstandigheden kunnen die verkiezingen er héél snel komen.

Het lijkt erop dat Koeman dé coach van Josep Bartomeu is. En dat de huidige voorzitter van Barça gokt op de Nederlander om zijn eigen vel te redden.

Victor Font - de topfavoriet voor de sjerp én de man die Lionel Messi kan overtuigen om te blijven - dweept nadrukkelijk met Pep Guardiola en Xavi als opties om in de Catalaanse dug-out te zitten. En dan moet Koeman natuurlijk plaats maken.