FC Barcelona wordt geholpen door een Belgische advocaat in het dossier rond Lionel Messi

Zal er echt een scheiding tussen FC Barcelona en Lionel Messi plaatsvinden? Met Wouter Lambrecht zal er een Belgische advocaat mee verantwoordelijk zijn voor de uitkomst van deze netelige kwestie.

Lionel Messi is van plan Barcelona te verlaten en hoopt dat de Catalaanse club hem gratis zal laten gaan, zoals overeengekomen in een clausule die volgens Barça in juni is verstreken en niet meer in aanmerking kan worden genomen. Van beide partijen wordt verwacht dat ze de zaak voor de rechter beslechten en, zoals Het Laatste Nieuws aantoont, heeft FC Barcelona gekozen voor een Belgische advocaat om haar belangen te verdedigen: Wouter Lambrecht.

FC Barcelona is sinds 2017 een cliënt van Lambrecht en Josip Maria Bartomeu vertrouwt hem in deze zaak, want het is misschien wel één van de belangrijkste dossiers in de geschiedenis van de club.

Het is niet de eerste keer: de heer Lambrecht had de belangen van Barcelona al met succes verdedigd in de zaak tussen de Catalanen en Santos, de club van Neymar. Het had uiteraard te maken met de transfer van de Braziliaan naar FC Barcelona.