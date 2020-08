Goed nieuws voor Arsenal: Engelse topclub staat dicht bij contractverlenging sterspeler

Pierre-Emerick Aubameyang gaat een nieuwe contract tekenen bij Arsenal. Zijn trainer, Mikel Arteta, heeft het nieuws bevestigd. Het is goed nieuws voor Arsenal, want Aubameyang is zonder twijfel de superster bij de Engelse topclub.

Volgens Fabrizio Romano staat Pierre-Emerick Aubameyang dicht bij een contractverlenging. Mikel Arteta, de Spaanse trainer van Arsenal, heeft het nieuws bevestigd. Aubameyang is al enkele jaren een belangrijke speler voor Arsenal en hij kan straffe statistieken voorleggen.

Zo was hij de voorbije jaren goed voor 70 doelpunten en 15 assists in 109 wedstrijden in alle competities samen. Het is nog niet duidelijk voor hoeveel seizoenen Aubameyang zal bijtekenen, maar het is ongetwijfeld geweldig nieuws voor de supporters van Arsenal.