Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Messi - Carcela - Van Crombrugge - McKennie - Henderson - Vercauteren - Gabriel Magelhaes - Wellenreuther

'Heel de voetbalwereld ge√Įnteresseerd, maar Lionel Messi heeft keuze voor meerjarig plan al gemaakt'

Heel veel clubs kondigden woensdag (bij wijze van grap) de komst van Lionel Messi aan. Maar: slechts weinig clubs zijn écht een optie voor De Vlo. De Argentijn zou zijn keuze al gemaakt hebben. (Lees meer)

'Het is Italianen menens: Anderlecht moet vrezen voor vertrek van absolute sterkhouder'

De voorbije jaren was er al meermaals interesse in hem vanuit de Serie A, nu lijkt het menens. Al is de vraag: wat zal Anderlecht doen? (Lees meer)

Goalie weg bij Anderlecht?

Met de komst van Bart Verbruggen lijkt er geen toekomst meer te zijn voor Rik Vercauteren bij RSC Anderlecht. Mag hij vertrekken?

Carcela geeft extra duidelijkheid

Mehdi Carcela zal - als hij vertrekt bij Standard - sowieso niet naar een andere Belgische club trekken. Ofwel vertrekt hij naar het buitenland, ofwel doet hij zijn laatste contractjaar uit. Dat weet HNB.

Manchester United houdt talent langer op post

Manchester United heeft het contract van Dean Henderson tot 2025 weten te verlengen. Dat meldde de club via haar sociale media. De goalie werd al uitgeleend aan Sheffield, maar bij The Mancunians geloven ze in zijn toekomst.

'Juventus heeft eerste aanwinst bijna beet'

Juventus maakt werk van de komst van Weston McKennie. Dat weet alvast Sky Sports. De speler zou overkomen van Schalke 04 op huurbasis met aankoopoptie.