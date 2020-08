'Het is Italianen menens: Anderlecht moet vrezen voor vertrek van absolute sterkhouder'

De voorbije jaren was er al meermaals interesse in hem vanuit de Serie A, nu lijkt het menens. Al is de vraag: wat zal Anderlecht doen?

Toen hij nog bij Eupen speelde, was Hendrik Van Crombrugge al gegeerd wild. Ajax en Sassuolo waren toen al teams die hem het hof probeerden te maken, maar uiteindelijk bleef hij eerst een jaar langer in de Oostkantons om vervolgens naar Anderlecht te trekken. Acht à tien miljoen? Daar was hij afgelopen seizoen een van de sterkhouders, zo niet dé absolute sterkhouder. En dat is de buitenlandse topclubs ook niet ontgaan. BIj Sassuolo volgen ze hem nog steeds en in de Italiaanse media wordt al gewag gemaakt van een mogelijke nieuwe poging om hem in te lijven. Doelman Andrea Consigli staat op vertrekken bij de club uit de Serie A, Van Crombrugge moet de gedroomde opvolger worden. Paars-wit kocht met Timon Wellenreuther en Bart Verbruggen twee nieuwe goalies aan, maar Van Crombrugge is het nummer 1 en erg belangrijk. Sassuolo zou mogelijk wel tot acht miljoen euro willen bieden, al is er nog geen concreet bod zolang Consigli niet vertrekt.





