Moeskroen opnieuw in de problemen: club beschuldigd van oplichting en valsheid in geschrifte

Het ziet er opnieuw niet goed uit voor Moeskroen. De club zou beschuldigd zijn van oplichting en valsheid in geschrifte. Paul Allaerts, de CEO van Moeskroen, zou vandaag verhoord zijn.

Volgens Sporza is Moeskroen beschuldigd van oplichting en valsheid in geschrifte. Zo zouden documenten vervalst zijn bij een licentieaanvraag. Sporza weet ook dat Paul Allaerts, de CEO van Moeskroen, vandaag verhoord zou zijn door het federaal parket.

Het zou over het voorjaar van 2016 gaan. Michel Claise voert het onderzoek, maar voorlopig zou nog niemand aangehouden zijn. Moeskroen komt zo opnieuw in een slecht daglicht te staan, want de voorbije jaren waren er ook al onderzoeken naar de club.