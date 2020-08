Tuur Dierckx en Westerlo zondag oog in oog met titelconcurrent Union: "We kennen hun zwaktes"

Westerlo kwam zondag op de openingsspeeldag in 1B verrassend genoeg niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Lierse Kempenzonen. Zondag trekken de Kemphanen voor hun volgende opdracht naar Union, een confrontatie tussen de twee titelkandidaten.

Het werd een frustrerende eerste speeldag voor jullie? Een 0-0 tegen Lierse Kempenzonen was ongetwijfeld niet wat jullie gehoopt hadden.

Dierckx: "Absoluut niet, we hebben echt geen goede wedstrijd gespeeld. Na een erg goede voorbereiding was dit gelijkspel niet wat we verwacht hadden. Natuurlijk wisten we dat Lierse Kempenzonen met een laag blok en strakke organisatie zou komen voetballen. Voor ons was het zaak om het tempo hoog te leggen om ruimtes vrij te krijgen, maar daar zijn we helaas niet in geslaagd. Maar we moeten dat gelijkspel ook vooral niet dramatiseren. De details zaten ook tegen. We moeten rustig blijven, het seizoen duurt nog heel lang."

Zondag staat met Union-Westerlo een regelrechte topper op het programma. De twee voornaamste titelkandidaten kijken elkaar voor het eerst dit seizoen in de ogen.

Dierckx: "We weten allemaal dat ze offensief erg veel mogelijkheden hebben. Toch zijn er ook een aantal zaken waarmee we ze pijn kunnen doen. Daar hebben we deze week erg hard op getraind. Ik denk inderdaad dat Westerlo en Union de twee grote pretendenten voor de titel zullen zijn. Die ambitie hebben beide clubs ook openlijk uitgesproken. Toch zijn er altijd ploegen die kunnen verrassen, dat zal dit jaar niet anders zijn."

Wat zijn jouw eerste indrukken van Westerlo?

Dierckx: "Het is een heel warme, familiale club, waar een aangename sfeer heerst. Maar tegelijkertijd is alles er ook professioneel omkaderd. Zowel op vlak van infrastructuur, trainingen en medische begeleiding is dit een verademing. Alles is hier in huis om er een topseizoen van te maken. Wat mij persoonlijk betreft: ik voel me erg fit. Voor het eerst in jaren heb ik heel de voorbereiding kunnen doorlopen. Mijn lichaam voelt goed, ik kan zonder kwaaltjes voetballen. Al mis ik nog wel een klein beetje matchritme. De drang om te presteren is erg groot!"