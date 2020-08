'Anderlecht leent flankaanvaller uit aan Ankaragucu'

Anderlecht betaalde in 2018 800.000 euro om de Servische belofte Luka Adzic weg te plukken bij Rode Ster Belgrado. Bij Anderlecht kon de inmiddels 21-jarige flankaanvaller nooit doorbreken.

In januari werd hij voor een half seizoen uitgeleend aan Emmen, dat uitkomt in de Nederlandse Eredivisie. In de voorbereiding werd al snel duidelijk dat Adzic ook dit seizoen niet in de plannen van Kompany zou gaan passen.

ADO Den Haag knapte af op het kostenplaatje, maar nu lijkt de bestemming voor Adzic Turkije te zullen worden.

Het Nieuwsblad weet immers dat Adzic in Turkije is, waar hij een contract kan tekenen bij Ankaragucu, een laagvlieger in de Turkse hoogste klasse. Het zou andermaal om een uitleenbeurt gaan.