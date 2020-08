Roberto Martinez: "Vincent Kompany voldoet aan heel veel voorwaarden om een goede trainer te zijn"

Met Vincent Kompany ziet Roberto Martinez een pion uit zijn 'oude' defensie op voetbalpensioen gaan. Met ook Alderweireld, Vertonghen en Vermaelen dient een wissel van de wacht in de Belgische defensie zich aan in de komende jaren.

In HLN vertelt dat Roberto Martinez een lang telefoongesprek had met Kompany, toen de beslissing om te stoppen al definitief was. "Vooraleer dit type persoonlijkheid een beslissing neemt, is alles heel warrig in het hoofd. Eenmaal de knoop is doorgehakt, kijken ze niet meer om. Vinnie is een 'independent thinker'. Hij beslist dit zelf, zonder daarover eerst met anderen over te praten."

"Vincent voldoet overigens aan heel veel voorwaarden om een goede trainer te zijn. Hij heeft ervaring, is een winnaar, leest wedstrijden, kan motiveren, communiceert goed en dwingt op een natuurlijke manier autoriteit af."

"Al zal hij moeten leren wat nodig is om te winnen in dié bepaalde wedstrijd tegen dié tegenstander. Met welke formatie speel je tegen Kortrijk en welke tegen Standard? Maar Vinnie is zeer inteliigent, hij zal slagen", besluit de bondscoach.