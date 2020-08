Terugkeer naar Algerije voor Beerschot-aanvaller Prince Ibara

Prince Ibara zal slechts één jaar in België blijven voetballen.

Het einde van het Antwerpse avontuur nadert voor Prince Ibara. De 24-jarige Congolese aanvaller is slechts een jaar geleden toegekomen op Beerschot maar zal volgens onze informatie de leider in 1A in de komende uren verlaten.

Een terugkeer naar Algerije zit er dus aan te komen voor de aanvaller. Voor zijn avontuur op het Kiel, verdedigde Ibara de kleuren van USM Alger. Met Beerschot heeft hij 12 duels gespeeld en twee assists geleverd.