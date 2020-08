Turkse topclub bood te weinig voor Belgische sterkhouder uit Eredivisie

Anas Tahiri maakt sinds 2018 het mooie weer bij RKC Waalwijk en dat is ook in het buitenland al opgevallen.

De Belg met Marrokaanse roots kan op de interesse rekenen van een het Turkse Besiktas, maar zij zagen hun eerste bod afgewezen worden.

"Het klopt dat aan het begin van de voorbereiding er een bod was van Besiktas. RKC heeft dat bod afgewezen, omdat het te laag was. Wat ik volledig begrijp. Als Besiktas me hier wil wegplukken, dan zal het een hoger bod moeten uitbrengen", aldus Tahiri zelf aan FOX Sports.

Tahiri kwam in 2018 over van Lierse en is enorm gelukkig in Waalwijk. "Ik focus me volledig op RKC. Ik ben niet met een transfer bezig. Ik ben RKC dankbaar voor de kans die ze mij gegeven hebben. Ik ben hier volwassen geworden."

"Als ik hier nog een jaartje blijf, dan zal ik alles voor de club geven", sluit Tahiri een transfer toch niet volledig uit.