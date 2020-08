Ook Xavi steekt loftrompet over Kevin De Bruyne: "Hij is van een ander niveau"

Dat Kevin De Bruyne speler van het jaar geworden is in de Champions League, is allesbehalve onverdiend. Vanuit alle uithoeken van de wereld klinkt er lof voor de Rode Duivel. Ook ex-Barcelonaspeler Xavi is laaiend enthousiast.

Xavi gaf een interview aan Qatar Airways en moest de drie spelers benoemen die er bovenuit steken per rij op het veld. In het midden van de vraag had hij al een antwoord klaar: 'Kevin De Bruyne!", klonk het. "Hij lijkt wel op een ander niveau te spelen. Hij kan het verschil maken en is gewoonweg de beste middenvelder ter wereld. Voor zijn niveau en klasse vind ik hem nog relatief jong", zegt Xavi. (De Bruyne is 29 jaar).

Mbappe, van Dijk, Guardiola

In de aanval geeft Xavi de voorkeur aan Kylian Mbappe. "Hij is jong, technisch, snel. Hij is de ideale aanvaller. In de verdediging ga ik voor Virgil Van Dijk. Een voetballer met leiderschapskwaliteiten, fysiek enorm sterk en een goede techniek", overloopt Xavi.

Wie de beste trainer ter wereld is, daar hoefde Xavi ook niet te lang over na te denken. "Guardiola is de beste. Hij heeft onze sport veranderd met zijn spel. Hij kan de spelers overtuigen, straalt leiderschap en rust uit... hij is gewoonweg de beste."