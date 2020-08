Mike Vanhamel zag, ondanks de nederlaag, een goede wedstrijd van zijn ploeg: "Zware score ten opzichte van de wedstrijd"

Bij Beerschot weten ze opnieuw wat verliezen is. De promovendus verloor deze middag haar eerste wedstrijd van het seizoen. Het werd 0-3 tegen Standard na doelpunten van Avenatti, Lestienne en Oulare.

Mike Vanhamel, de doelman van Beerschot, vond het een zware score. "Ten opzichte van de wedstrijd is het een zware score. We hebben kansen genoeg gehad, maar het is atypisch voor onze ploeg dat we geen doelpunt kunnen maken. We zijn blijven zoeken naar een doelpunt, maar 0-2 of 0-3 maakt voor ons geen verschil", vertelde hij na de wedstrijd op de persconferentie.

Voor het seizoen had Vanhamel getekend voor een 9 op 12. "Het zou harder aankomen als we een slechte wedstrijd hadden gespeeld. We winnen of verliezen samen, maar een echte slag is het niet. We hebben vooruit gespeeld, maar een doelpunt viel niet aan de goede kant en voor het seizoen hadden we direct getekend voor een 9 op 12."