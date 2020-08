Zlatan Ibrahimovic doet er nog een jaartje AC Milaan bij

Zlatan Ibrahimovic heeft er nog niet genoeg van. De 38-jarige Zweed heeft zijn contract bij AC Milaan verlengd.

In oktober wordt Ibrahimovic er 39, maar ook dan zal de Zweedse spits de doelpunten voorzien voor AC Milaan. Gazetta dello Sport geeft aan dat Ibrahimovic zijn contract bij AC Milaan voor een seizoen heeft verlengd.

Ibrahimovic kwam in januari opnieuw aan in Milaan, na een eerder succesvolle periode bij zowel zijn huidige club als de aartsrivaal. In 20 wedstrijden lukte hem ook nog 11 doelpunten en dus liet de Zweed zien nog lang niet versleten te zijn.

Ook volgend seizoen rekenen ze bij AC Milaan dus nog op Ibracadabra. Hij gaf zelf onlangs nog aan 'nog maar aan het opwarmen te zijn'.