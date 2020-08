De Bruyne acteert op Gouden Bal-niveau: "Maar dat is voor hem het probleem bij zo'n awards"

Roberto Martinez en de Rode Duivels beginnen deze week aan hun voorbereiding richting het Europees kampioenschap van komende zomer. De bondscoach hoopt dat Kevin De Bruyne zijn absolute topvorm kan doortrekken.

En tussendoor even schitteren in de Nations League? Het landentoernooi zien de Rode Duivels als veredelde oefenwedstrijden, maar met Kevin De Bruyne in zijn huidige topvorm is geen enkel land een obstakel.

“Kevin is helemaal opgebloeid”, vertelt Roberto Martinez in Het Laatste Nieuws. “Hij raakt minder gefrustreerd op het veld, hij communiceert veel meer én zijn invloed op zijn ploegmaats is een pak groter geworden.”

Met andere woorden: KDB is wereldtop. “Het was alleszins zijn beste seizoen ooit. Zonder twijfel Gouden Bal-niveau. Het probleem bij zo’n voetbalawards is echter dat er altijd een speler wordt gekozen die bij een succesvolle ploeg speelt. Een individuele prestatie wordt zelden beloond. Dit jaar zou de Gouden Bal dan ook naar Robert Lewandowski gegaan zijn.”