Devroe slaat keihard terug na klacht van Oostende: "Ze komen hun betaalverplichtingen niet na" en "Ik zal vechten tot de laatste druppel uit de gifbeker is gehaald"

Luc Devroe kan allesbehalve lachen met de klacht van KV Oostende tegen zijn persoon en tegen zijn managementbedrijf J&S International. De voormalige sportief directeur van de kustploeg belooft alles uit de kast te halen om zijn onschuld te bewijzen.

"KV Oostende slaagt er niet in om de betaalverplichtingen na te komen", begint Luc Devroe zijn pleidooi in Het Laatste Nieuws. "Ze halen nu alles uit de kast om aan die verplichtingen te ontsnappen of alles te vertragen. Een strafklacht kan goed helpen. De burgerrechterlijke procedure kan niet vooruit zolang er een onderzoek loopt."

De Kustboys beschuldigen Devroe ervan contracten te hebben afgesloten in naam van de club tijdens zijn periode in de Versluys Arena. Enig probleem: het bestuur zou daarvan niet op de hoogte geweest zijn. "Elke eigenaar van de club was altijd op de hoogte van alles wat ik deed. Alles gebeurde in volledige transparantie."

"Oostende zwaait met klachten dat het een lieve lust is", raast Devroe door. "Er ligt beslag op hun rekeningen, hé. Intussen is KVO verschillende keren overgenomen, doorgelicht en werd alles onderzocht. Ik kreeg niet de minste opmerking. Integendeel, tot mijn vertrek enkel oprechte dank en felicitaties.”

"Ik zal eerlijk en oprecht vechten tot de laatste druppel uit deze gifbeker is gehaald", besluit Devroe zijn woorden met een belofte. "Dit zijn voetbaleigenaars zonder voeling met het verhaal. Dit maakt voetbal kapot. Hun onterechte aantijgingen zal ik op het juiste forum weerleggen.”