OFFICIEEL: Arsenal trekt opnieuw een Braziliaanse verdediger aan

Eigenlijk was dit al langer bekend, maar Arsenal wachtte heel lang om hun nieuwe aanwinst aan te kondigen. Braziliaans verdediger Gabriel Magelhaes trekt nu dus ook officieel van Lille naar Arsenal.

Gabriel is 22 jaar en moet de toekomstige leider worden van de Arsenal-defensie. Binnenkort kan hij samen met David Luiz het Braziliaanse hart van de defensie vormen bij The Gunners. Gabriel zal bij Arsenal het nummer 6 dragen.

Technisch directeur Edu was ook tevreden met de aankoop. "We houden hem al even in de gaten en hij was gewild door veel clubs. Het is een zeer goede speler met enorm veel kwaliteiten", klinkt het.

Ook coach Mikel Arteta komt op de clubwebsite aan het woord. "Hij heeft bij Lille bewezen een speler te zijn met veel uitstekende kwaliteiten. Hij zal onze defensie zeker sterker maken", zegt de spaanse trainer.