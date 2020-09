Komt Europese Supercup in gevaar na nieuwe stijging aantal coronabesmettingen?

In Hongarije is er opnieuw een plotse stijging in het aantal coronabesmettingen en dat brengt de organisatie van de Europese Supercup in gevaar.

De Supercup zou plaatsvinden in Boedapest in de Puskas Arena, maar Hongarije heeft nu besloten de grenzen te sluiten. Voor hoelang dat zal zijn, is nog onduidelijk. En dus zitten ze bij de UEFA met de handen in het haar. Op 24 september zal namelijk de Europese Supercup doorgaan. De UEFA wou zelfs een deel fans weer toelaten in de stadions. Maar dat plan lijkt nu dus in het water te vallen. Bij de UEFA blijven ze alvast positief. "Wij zijn momenteel in gesprek met de Hongaarse overheid. Het blijft onze bedoeling om de wedstrijd daar te laten doorgaan in veilige omstandigheden."