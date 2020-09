🎥 KV Oostende komt met geniaal filmpje op de proppen om te zeggen dat... ze hun geld terug hebben gekregen

KV Oostende heeft een eerste slag thuisgehaald. De rechtbank heeft vandaag beslist om alvast de helft van het geblokkeerde bedrag vrij te geven. En ook héél belangrijk: Manten is opgepakt!

Patrick De Koster en Didier Frenay hadden namelijk 4,6 miljoen euro laten blokkeren. De zaakwaarnemers zijn namelijk van mening dat dat het bedrag is dat de Kustboys hen nog moeten betalen voor hun bijdrage aan transfers.

De Kamer van Koophandel in Brugge heeft KVO echter in het gelijk gesteld. De helft van het bedrag is alvast vrijgegeven. Verder onderzoek moet de Kustboys het volledige bedrag opleveren.

KVO kreeg vandaag gelijk van de rechtbank waardoor de helft van het geblokkeerde bedrag wordt vrijgesteld, maar toch werd vandaag een verrassende verdachte opgepakt in de Diaz Arena. 😮 pic.twitter.com/rI4kDjIsZa — KV Oostende (@kvoostende) September 2, 2020

In de Koningin der Badsteden werd het nieuws met een geniaal filmpje bekend gemaakt. En twee vliegen in één klap: ineens werd de dader van de graffititeksten op de lichtmasten opgepakt. Het bleek... mascotte Manten te zijn!