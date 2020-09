Jorge Messi staat na anderhalf uur alweer buiten: "Mijn zoon gaat niet bij Barcelona blijven"

De meeting tussen Jorge Messi en FC Barcelona heeft een muis gebaard. Een verlengd verblijf van Lionel Messi op Camp Nou lijkt helemaal uitgesloten.

Jorge Messi en Josep Bartomeu hadden vandaag een gesprek over de toekomst van Lionel Messi. FC Barcelona biedt De Vlo een contractverlenging tot medio 2022, mét de mogelijkheden om na komend seizoen te vertrekken.

Na anderhalf uur stond de vader van de Argentijnse stervoetballer al opnieuw buiten. "Mijn zoon gaat niet bij Barcelona blijven", waren zijn woorden bij het verlaten van Camp Nou heel duidelijk.

En nu richting Manchester?

Manchester City ziet het ondertussen graag gebeuren. The Citizens zijn er zeker van dat de Argentijn voor hen zal kiezen. Het contract is alvast opgesteld. De details kan je via DEZE LINK nog eens nalezen.