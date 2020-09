Dit waanzinnge contract ligt bij City klaar voor Messi: 'Ongezien hoog loon, absurde tekenbonus en de Argentijn moet na drie seizoenen Manchester City naar een andere club'

Manchester City maakt zich sterk dat Lionel Messi volgend seizoen het lichtblauwe shirt zal dragen. Het contract ligt alvast klaar. En het wordt een ongeziene overeenkomst in de voetbalwereld.

Er ligt bij Manchester City een contract voor vijf seizoenen klaar voor Lionel Messi. Of beter gezegd: eentje voor drie seizoenen. Het is namelijk de bedoeling dat De Vlo na drie seizoenen richting New York City FC trekt. Dat weet Sport.

En de cijfertjes? Messi zal in het Etihad Stadium meer dan honderd miljoen euro per seizoen verdienen. En daar zijn eventuele premies en bonussen niét bij. Nog een extraatje? The Citizens voorzien namelijk 750 miljoen euro voor de Argentijn.

De Vlo mag namelijk een tekenbonus van 250 miljoen euro op de bankrekening zetten als hij na drie seizoenen ook effectief De Grote Plas oversteekt. Op die manier wil de City Football Group vermijden dat hij richting Argentinië en Newell’s Old Boys zou trekken.

Financial Fair Play? Daar denkt City niet aan. De advocaten zijn er van overtuigd dat zo’n constructie met tussenstops in Engeland en in de Verenigde Staten ervoor zal zorgen dat er geen problemen mogen rijzen. En anders worden die problemen toch gewoon afgekocht...