PSV stalt Dante Rigo jaartje bij ADO Den Haag

Dante Rigo mag een jaartje ervaring gaan opdoen bij ADO Den Haag. De jonge Belg wordt door PSV verhuurd aan de reeksgenoot.

ADO Den Haag, vorig seizoen bijna gedegradeerd, maakte naast de terugkeer van Ricardo Kishna ook de huurdeal van Dante Rigo bekend. De jonge Rigo kon bij PSV niet rekenen op veel speelminuten en gaat die zoeken bij ADO.

Rigo, Belgisch jeugdinternational, werd vorig seizoen al voor een eerste keer verhuurd. Toen kwam hij voor Sparta Rotterdam tot 18 wedstrijden in de Eredivisie.

De jonge middenvelder is er ondertussen 21 en voelt zich klaar om zich te bewijzen bij ADO, waar hij met trainer Rankovic een oude bekende tegekomt.

"Ik ben blij met mijn overstap naar ADO Den Haag, dat van oudsher een echte volksclub is. Ik ben een middenvelder die graag aan de bal is, de opbouw verzorgt en het spel maakt. Ik probeer me ook te onderscheiden met mijn tactisch inzicht en mijn traptechniek, ook bij spelhervattingen."

"Het is fijn dat ik de trainer (Rankovic, nvdr.) al goed ken van mijn Sparta-tijd. Hij is iemand die hard werkt, hard traint, veel verstand van voetbal heeft en een bepaalde speelwijze nastreeft. We weten al goed wat we aan elkaar hebben", zegt hij op de website van de club.