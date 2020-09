Roberto Martinez verrast vriend en vijand: "Zonder Eden Hazard had Real Madrid de titel niet gepakt"

Roberto Martinez zag met Thibaut Courtois en Eden Hazard twee Rode Duivels de landstitel in zijn thuisland pakken. Vooral de analyse van de Belgische bondscoach is héél opvallend.

“Zonder Eden Hazard had Real Madrid de titel niet gepakt”, komt Roberto Martinez met een héél opvallende uitspraak binnen in Het Laatste Nieuws. “Hij had een enorm aandeel in de titel van De Koninklijke."

“Net voor de coronacrisis had Real Madrid met 2-0 verloren op het veld van FC Betis”, legt de selectieheer uit. “Ze speelden enorm slecht voetbal. Het was allesbehalve een team dat de titel kon pakken. Maar na de break blijkt het opeens dat Real een beroep zal kunnen doen op Hazard.”

Als Eden Hazard niet weer in de vestiaire stapt, wordt Real Madrid geen kampioen - Roberto Martinez

“De hele club gaat van rock bottom naar hoop. Eden speelt én beslist de wedstrijden tegen SD Eibar en Valencia. De impact op de psyche van de spelersgroep was enorm. Achteraf begon Hazard opnieuw de sukkelen, maar de trein was al vertrokken.”

Al beseft Martinez dat er meer nodig was dan de terugkeer van Hazard. “Uiteindelijk is Real over de streep getrokken door misschien wel de beste vijf of zes wedstrijden van Thibaut Courtois. Maar ik herhaal: als Hazard niet weer in de vestiaire stapt, wordt Real geen kampioen.”