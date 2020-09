Bondscoach enthousiast over derde Leicester-Belg: "Hij was onder de indruk van de plannen die ze met hem hebben"

Donderdagavond maakte Leicester City de komst van Timothy Castagne bekend. De flankverdediger had zijn transfer eerder deze week al afgerond, maar dat alles al rond was bleek uit het discours van Roberto Martinez enkele uren voor de officiële bekendmaking.

Door de transfer van Timoty Castagne liggen er nu drie Rode Duivels onder contract bij Leicester City. Handig voor de bondscoach, die nu drie van zijn spelers aan het werk kan zien in een match.

Roberto Martinez is alvast blij met de keuze van zijn flankverdediger. "Ik praat veel met mijn spelers en ik adviseer hen altijd om zich te informeren over de coach en naar hun rol binnen de ploeg te vragen", zei de Spanjaard donderdagnamiddag.

En in die onderlinge gesprekken was Castagne blijkbaar enthousiast over zijn nieuwe werkgever. "Timothy is onder de indruk van Leicester en van de plannen die ze met hem hebben. Ze hebben hem echt overtuigd. De transfer biedt mooie perspectieven voor hem", besloot Martinez.