Blijft Lionel Messi dan toch bij FC Barcelona? Zijn vader gaat met hem praten

Lionel Messi zou komend seizoen dan toch bij FC Barcelona blijven. Zijn vader had een goed gesprek met Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu en na het gesprek gaf hij mee aan een journaliste dat Messi nu nog zou kunnen blijven en volgend seizoen gratis zou vertrekken.

Iedereen wacht in spanning af wat Lionel Messi deze zomer gaat doen. Eerst leek het erop dat de Argentijn zou vertrekken met Manchester City als topfavoriet om hem binnen te halen, maar na een gesprek tussen Jorge Messi en Josep Maria Bartomeu lijkt Messi dan toch te blijven.

Volgens Het Laatste Nieuws vroeg een journaliste van Deportes Cuatro na het gesprek aan Jorge Messi of hij dit seizoen nog zou kunnen blijven en de vader bevestigde het verhaal. Volgens Jorge Messi verliep het gesprek ook zeer goed en hij zou in gesprek gaan met zijn zoon. De kans lijkt dus groot dat Lionel Messi volgend seizoen gewoon in Camp Nou zal spelen.