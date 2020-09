Duel tussen Tsjechië en Schotland gaat volgens UEFA gewoon door

Eerder geraakte bekend dat het duel tussen Tsjechië en Schotland niet zou doorgaan vanwege het coronavirus, maar nu heeft de UEFA dat ontkent.

Het was de Tsjechische bond die het bericht zelf naar buiten stuurde dat ze de voorbereiding op het duel met Schotland annuleerde en weer huiswaarts keerden. Zo waren Thomas Soucek en Patrick Schick in aanraking gekomen met een staflid die positief had getest op het virus en beide spelers moesten in quarantaine.

Schotland had aangegeven op de hoogte te zijn van het bericht van de Tsjechische voetbalbond, maar ging voor de zekerheid wachten op het antwoord van de UEFA. En die hebben nu laten weten dat het duel gewoon zal plaatsvinden zoals gepland.

Een duel kan namelijk niet geannuleerd worden zolang een ploeg beschikt over dertien wedstrijdfitte spelers, waaronder één doelman. Zo zal Krmencik dus niet terugkeren naar Club Brugge, maar kan hij het maandag opnemen tegen de Schotten.