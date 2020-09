Nations League: Mbappé en Giroud samen in de aanval bij Frankrijk, Cristiano Ronaldo is er niet bij voor Portugal

Frankrijk kiest tegen Zweden voor een 3-5-2 opstelling. Daardoor krijgt Dayot Upamecano een kans centraal achterin. De verdediger van RB Leipzig maakte de voorbije weken heel wat indruk. Voorin kiest Didier Deschamps voor het duo Mbappé-Giroud.

De andere wedstrijd in deze groep gaat tussen Portugal en Kroatië. Bij Portugal ontbreekt Cristiano Ronaldo en zal het vooral uitkijken worden naar Bruno Fernandes en Bernardo Silva. Bij Kroatië moet Kramaric voorin voor de doelpunten zorgen.

