Julien De Sart terug na lastige blessure: "Hoop er bij te kunnen zijn tegen Moeskroen"

Na 6 maanden is Julien De Sart opnieuw volop aan het meetrainen met KV Kortrijk. De middenvelder kampte met een blessure aan de buikspieren en de adductoren, maar hij hoopt klaar te geraken voor het duel tegen Moeskroen.

Julien De Sart gaf meer uitleg in een filmpje dat door KV Kortrijk op Twitter is gezet. "Ik kan sinds deze week opnieuw op volle sterkte meetrainen. Ik hoop dat mijn blessure dan ook bijna voorbij is en ik hoop klaar te kunnen geraken voor het duel tegen moeskroen", aldus De Sart.

Volgens de middenvelder heeft hij al sinds februari vorig jaar last van zijn blessure. "Ik had last van een pubalgie. Dat is een blessure aan de adductoren en buikspieren. Na de lockdown had ik het moeilijk en ben moeten stoppen met trainen om terug 100% fit te geraken. Ik heb van maart tot nu niet gevoetbald. Ik heb het gemist en ben blij dat ik terug op het veld kan staan."