Beker van België: traditieclubs bekeren voort

In de Croky Cup - ofwel de Beker van België - moesten dit weekend heel wat ploegen uit de lagere reeksen aan de bak komen, ook heel wat ploegen met een verleden in 1A.

Zaterdag

De meest opvallende uitslagen in de Croky Cup vielen op zaterdag te bespeuren. Zo werd Capellen uitgeschakeld. De club uit tweede amateur kon niet winnen bij Pont-à-Celles Buzet, een ploeg uit derde amateur.

Ook AFC Tubize werd eruit uitgeknikkerd. Twee jaar terug speelde de club nog in 1B, nu in tweede amateur. Ze verloren op het veld van eersteprovincialer VC Vertem-Leefdaal met 3-1.

Traditieclub Racing Mechelen, met ex-bondsvoorzitter François De Keersmaecker als voorzitter, zorgde op eigen veld voor spektakel tegen Lille, reeksgenoot uit derde amateur.

La Louvière speelde in 2006 nog in 1A maar is ondertussen helemaal weggezakt naar de tweede amateurdivisie in Wallonië. De club waarbij onder meer Silvio Proto en Oguchi Onyewu speelden stootte wel door naar de volgende ronde na een 3-2 winst tegen derde amateurclub CS Pays Vert Ostiches.

Zondag

Terwijl Lierse K met 4 op 6 zijn start in 1B niet gemist heeft, moet het andere afgescheiden deel van Lierse in 2e amateur opdraven dit seizoen. In de Croky Cup nam Lyra-Lierse het op tegen eersteprovincialer Torpedo Hasselt. Lyra-Lierse won zonder problemen met 2-0. De doelpunten kwamen van Gianni Van Den Buijs en Jodry Pfeffer.

Eendracht Aalst speelt dit seizoen ook in 2e amateur. In 2002 verdween Aalst uit het hoogste niveau in het Belgische voetbal. Zij moesten het op nemen tegen Oostkamp uit derde amateur. Beide ploegen maakten er een spektakelstuk van: Eendracht Aalst won met 3-5.

De volgende ploeg met een (ver verleden) in 1A maar ondertussen wat lager gezakt is, is Berchem Sport. Al is Berchem vooral bekend vanwege de traditie. Met stamnummer 28 zijn ze een van de oudste clubs van het land. De tweede amateurclub won zuinig met 1-0 van Kfc Turnhout uit derde amateur.

Het vernieuwde Lokeren-Temse nam het op tegen Haasdonk. Dat verslag vindt u hier.