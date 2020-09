Beker van België: Lokeren-Temse stoot door naar volgende ronde na vlotte overwinning tegen HRS Haasdonk

In de tweede ronde van de Beker van België nam Lokeren-Temse het deze middag thuis op tegen HRS Haasdonk, een club uit tweede provinciale. De bezoekers kwamen verrassend op voorsprong, maar Lokeren-Temse kon het tij keren en won met 3-1.

HRS Haasdonk zorgde vroeg in de wedstrijd voor een verrassing, want na 12 minuten kwamen de bezoekers op voorsprong. Lokeren-Temse nam daarna over en de gelijkmaker viel na een half uur dankzij Gil Van Moerzeke, een speler die is gebleven na het faillissement van Sporting Lokeren.

Erop en erover dachten ze bij de thuisploeg en 5 minuten na de gelijkmaker stond de 2-1 op het bord. Preben De Man zorgde voor het doelpunt. Net voor de rust legde nieuwkomer Yassin Ben Omar de 3-1 binnen en 3-1 was, ondanks nog enkele kansen voor Lokeren-Temse in de tweede helft, meteen ook de eindstand.