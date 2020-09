Geen feestje voor Alderweireld, zelfs verjaardag dochtertje gemist: "Soms wordt wel eens vergeten hoeveel een voetballer moet opgeven"

Geen grootse huldiging voor Toby Alderweireld vanavond. Geen staande ovatie voor zijn honderd matchen bij de nationale ploeg. En als er eentje dat verdient, is het toch wel de centrale verdediger. De ideale ploegmaat en een droom voor elke trainer.

Alderweireld is het prototype van een ploegspeler. Nooit zelf in de spotlights, maar altijd betrouwbaar. “Soms wordt wel eens vergeten hoeveel een voetballer moet opgeven”, zegt zijn echtgenote Shani Van Mieghem in Gazet van Antwerpen. “Onze dochter is vorige donderdag twee jaar ­geworden. Toby kon niet op haar verjaardag aanwezig zijn omdat hij bij de nationale ploeg moest zijn."

Het feestje wordt met een week uitgesteld. "Na de wedstrijd in ­Denemarken moest hij in de bubbel van de nationale ploeg blijven. En onmiddellijk na de match tegen IJsland keert hij terug naar Engeland. We zijn met twee aparte auto's ­gekomen. Woensdagnamiddag moet hij dan opnieuw trainen bij Tottenham. Pas daarna krijgen wij hem weer te zien.”