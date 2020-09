Casteels laat van zich horen na bloederige vervanging: geen ernstige gevolgen

Koen Casteels mocht voor de allereerste keer in doel starten bij de Rode Duivels. Een mooi moment voor de keeper van Wolfsburg, maar het debuut duurde niet langer dan 55 minuten. De doelman werd tijdens het duel in het aangezicht geraakt en er werden geen risico's genomen.

Wat er precies gebeurd was kon hij niet komen uitleggen na de match. Hij werd nog gehecht na de felle bloeding en praten was moeilijk. Maar gelukkig voor Casteels lijkt alles snel in orde te komen.

First game for @belreddevils 🇧🇪⚽️

Happy with the win !

Ready to start the new Bundesliga season 💪🏼 pic.twitter.com/5piRCNHZEG