CIJFER VAN DE WEEK: De '10.000 van Sclessin' (en het contrast met andere ploegen)

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week speelt Standard nog een uitwedstrijd bij OH Leuven, waar in totaal 2000 fans worden toegelaten door de Leuvense lokale overheden.

Zo wordt nog geen vijfde van de capaciteit van het King Power @Den Dreef gebruikt door OH Leuven. En dat staat in schril contrast met Sclessin. In dat stadion mogen vanaf volgende week namelijk 10.000 fans binnen, meer dan een derde van de totale capaciteit.

Onderliggende verschillen

Bij Essevee zal bijna de helft van het stadion gevuld worden, terwijl STVV enkel 1450 abonnees zal binnenlaten en dus héél veel lege plaatsen zal hebben. Het maakt dat er toch wat onderlinge verschillen zijn.

Op zich hoeft het geen probleem te zijn - uniforme regels bedenken zijn niet makkelijk, gezien er ook rekening gehouden moet worden met de vorm van het stadion, de toegangswegen en andere zaken om een eerlijke berekening te maken. Maar het zal sowieso wel opnieuw voer voor discussie zijn achteraf. Het blijft België ...