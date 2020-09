Dries Mertens aan het kanon voor Napoli in oefenwedstrijd

Napoli heeft vandaag met 4-0 gewonnen van Pescara in een oefenwedstrijd. Onder meer Dries Mertens kon een doelpunt meepikken. Bij Pescara, een club uit de Serie B, kreeg Stéphane Omeonga zijn eerste speelminuten.

Napoli kreeg heel wat kansen, maar voor de rust konden ze slechts één keer scoren via Piotr Zielinski. In de laatste 20 minuten van de wedstrijd kon de Italiaanse topclub nog 3 keer scoren via Amato Ciciretti, Dries Mertens en Andrea Petagna.

Victor Osimhen kreeg ook heel wat kansen, maar de ex-aanvaller van Charleroi kon de netten niet laten trillen. Ook Kalidou Koulibaly, die al een lange tijd wordt gelinkt aan Manchester City, stond op het veld. Bij Pescara kreeg Stéphane Omeonga zijn eerste speelminuten.