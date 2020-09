Kompany over de 'nieuwe' rol van vriend Vanden Borre: "Stroper die boswachter wordt"

Vincent Kompany was bijzonder goedgemutst vrijdag op zijn persconferentie. Eigenlijk mag je hem elke vraag stellen die je wilt, hij zal er altijd min of meer een antwoord op geven. Of in het geval van de terugzetting van Anthony Vanden Borre gewoon rechttoe-rechtaan.

We wilden wel eens weten of het een moeilijke afweging was tussen de coach Kompany en de vriend Kompany. "Nee, helemaal niet. Het was een logische beslissing", aldus Kompany. "Anthony is in de mate van wat zijn lichaam aankan fit. Maar of dat genoeg is..."

"Anthony heeft vooral uitgeblonken in zijn rol naar de jonge spelers toe en daarin is hij van onschatbare waarde geweest. Je moet niet vergeten: voor elke Vincent Kompany is er ook een Anthony Vanden Borre. Qua talent zaten we bij de jeugd even ver, of Anthony stond zelfs nog wat verder dan ik. Anthony is voor mij de stroper die boswachter wordt. Hij zit er kort op bij die jonge mannen met zijn enthousiasme, zijn ervaring, zijn verleden..."

Anthony Vanden Borre die toegroeit naar een rol als trainer en mentor van de jeugd, vijf jaar geleden had daar niemand mee moeten afkomen. "Dat ligt volledig in zijn handen. Ik kan een heel aantal hoeken afdekken, maar ik heb hulp nodig. Daarvoor heb ik ook mijn trainersstaf. We investeren zoveel tijd en geld in onze jeugd. Dan moeten we ook vermijden dat ze in dezelfde vallen lopen als waar Anthony in liep. De perfecte boswachter dus."