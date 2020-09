Watford opent The Championship met Christian Kabasele in de basis

Vanavond staat de eerste wedstrijd in The Championship, de Engelse tweede klasse, op het programma. Watford, het voorbije seizoen gedegradeerd uit de Premier League, start met Christian Kabasele in de basis tegen Middlesbrough.

Watford wil zo snel mogelijk opnieuw terugkeren naar de Premier League en vanavond beginnen ze aan hun eerste opdracht in The Championship. Ze willen de drie punten thuishouden tegen Middlesbrough. Bij Watford start Christian Kabasele in de basis. Stipe Perica, de 25-jarige spits die vorig seizoen door Udinese werd uitgeleend aan Moeskroen, speelt sinds dit seizoen voor Watford, maar hij is er niet bij door een blessure. 🚨 TEAM NEWS 🚨



Vladimir Ivić's first starting XI as Hornets Head Coach!#WATMID pic.twitter.com/gf431985zW — Watford Football Club (@WatfordFC) September 11, 2020