Diego Simeone test positief op het coronavirus

Het coronavirus verspreidt zich enorm gemakkelijk en vele topvoetballers kunnen daar al over meespreken.

Nu is er weer een naam uit het topvoetbal die zich in het rijtje mag voegen van personen die positief hebben getest. Niemand minder dan Diego Simeone kan zich aan enkele dagen quarantaine verwachten.

De Argentijnse succescoach van Atlético Madrid zit momenteel dus thuis, maar zou geen symptomen vertonen. Hij voelt zich oke.

Voor Atlético Madrid staat er voorlopig nog geen wedstrijd met inzet op het programma. De club krijgt extra rust vanwege de deelname aan de Champions League in augustus. Pas op 27 september komen zij weer in actie in La Liga. Dan staat de thuiswedstrijd tegen Granada op het programma.