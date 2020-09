Wie pakt de titel in de Eredivisie? Doe er je voordeel mee!

Niet enkel in de Premier League zijn we klaar voor een nieuw seizoen, dat is ook zo in de Eredivisie. En dat zou wel eens een héél spannende strijd kunnen gaan worden.

Vorig seizoen zagen we al hyperspanning tussen enkele grote pretendenten en ook dit seizoen lijken zowel Ajax, PSV als AZ klaar om voor de prijzen te strijden. Met Feyenoord ben je bovendien nooit klaar, terwijl teams als Vitesse en Utrecht kunnen strijden voor Europees voetbal. Trésor? En ook ondertaan zou het wel eens bijzonder spannend kunnen gaan worden in de strijd tegen de degradatie die steviger dan ooit zal worden. Vorig seizoen hadden we met Dessers een co-topschutter uit België, kan er dit seizoen opnieuw een Belg schitteren? Er wordt wel wat verwacht van Mike Trésor bij Willem II. Wie pakt de titel? Zet in via BetFIRST en doe er je voordeel mee!





