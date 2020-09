Keert Champions League-held alsnog terug naar Parc des Princes? "Mijn manager is ermee bezig"

Met het winnende doelpunt in de slotseconden van de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta maakte Eric Choupo-Moting zich onsterfelijk bij de fans van PSG.

De Kameroens international zorgde er zo voor dat PSG eindelijk voorbij die kwartfinales geraakte. Uiteindlijk strandde de Parijzenaren in de finale, waar Bayern München te sterk was.

Ook voor Choupo-Moting was het verhaal over en uit. Zijn contract liep af en dus zit hij sindsdien zonder club. Hij traint voorlopig individueel, op zoek naar een nieuwe club.

Of een oude club. Want volgens de aanvaller zelf is een terugkeer naar PSG niet uitgesloten. "Iedereen weet hoeveel ik van Parijs houd. Momenteel is er nog geen nieuws, maar mijn manager is druk aan het onderhandelen over een terugkeer."