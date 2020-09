Leicester City of België B? Alle Belgen starten in eerste competitieduel voor Leicester

Youri Tielemans en Dennis Praet zaten al even bij Leicester, maar met Timothy Castagne hebben 'The Foxes' nog een derde Belg aangetrokken. Leicester-coach Brendan Rodgers lijkt alleszins fan van de Belgen.

Want ze verschijnen alle drie aan de aftrap in de eerste competitiewedstrijd op het veld van promovendus West Bromwich Albion. Ook voor ex-Genkspeler Wilfred Ndidi is er een plaatsje in de basis.

Castagne zal naar vaste gewoonte plaatsnemen als vleugelverdediger, hoogstwaarschijnlijk vanop de linkerkant. Praet en Tielemans vormen het hart van het middenveld bij Leicester. Praet vervangt James Maddison die op de bank zal plaatsnemen wegens een lichte blessure.

Ndidi zal niet achter Praet en Tielemans als stofzuiger fungeren maar wel als centrale verdediger naast Caglar Soyuncu. Nampalys Mendy speeld als verdedigende middenvelder.